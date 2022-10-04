Лауреатами стали трое ученых
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Нобелевскую премию по физике присудили за исследования в области квантовой механики
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Нобелевская премия 2022 года по физике присуждена французу Алену Аспету, американцу Джону Ф.Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру за исследования передачи квантовой информации, сообщает в Twitter Нобелевский комитет.

«Шведская королевская академия наук приняла решение присудить премию 2022 года по физике Алену Аспекту, Джону Ф. Клаузеру и Антону Цайлингеру», - говорится в сообщении.

В прошлом году премию по физике также разделили трое ученых – Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи – за прорывные открытия в понимании комплексных физических систем и моделирование климата Земли.

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