Это уже четвертое задержание каракалпакских активистов в Алматы
В Алматы задержали еще одну каракалпакскую активистку
Фото со страницы активиста Акылбека Муратбая

В Алматы была задержана каракалпакская активистка Зиуар Мирманбетова. Об этом сообщил один из членов каракалпакской диаспоры Акылбек Муратбай в Twitter.

По словам активиста, сотрудники полиции забрали Зиуару Мирманбетову из дома в департамент полиции.

Это уже четвертое задержание каракалпакских активистов. Ранее были задержаны Кошкарбай Торемуратов, Жангельды Жаксымбетов и Райсу Худайбергенову. Их обвиняют в посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан (статья 159 Уголовного кодекса Узбекистана) и изготовлении, распространении и демонстрации материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку (статья 244/1 УК Узбекистана). По информации Акылбека Муратбая, накануне обоим продлили срок содержания до 40 суток.

1 июля в Каракалпакстане, суверенной республике в составе Узбекистана, начались протесты против поправок в Конституцию. Наряду с потенциальным обнулением президентских сроков, в новой редакции исчезло понятие «суверенности» Каракалпакстана и было упразднено право жителей республики на выход из состава Узбекистана через референдум. Протесты, начавшиеся со стихийных собраний из-за задержания местного активиста, переросли в столкновения с силовиками. Несмотря на последовавшее решение Мирзиеева оставить статус Каракалпакстана без изменений, демонстрации были насильственно подавлены.

4 июля уроженцев Каракалпакстана вызывали на допросы в Алматы. По словам активистов, причиной внимания со стороны правоохранительных органов стали видеообращения против поправок в конституцию Узбекистана.

Ранее в Атырау были задержаны порядка 75 человек, которые планировали записать видеообращение против поправок на местной площади. В пресс-службе департамента полиции радио «Азаттык» тогда сообщили, что задержанные планировали провести несанкционированный митинг. Часть из них была оштрафована.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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