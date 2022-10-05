За сутки в Казахстане зарегистрировано 59 случаев коронавируса

В Акмолинской области – 12 случаев, в Астане – 9, в Алматы – 8, в Карагандинской области – 6, в Костанайской области – 6, в Северо-Казахстанской области – 5, в Улытауской области – 3, в Алматинской области – 2, в Западно-Казахстанской области – 2, в Павлодарской области – 2, по одному случаю – в Шымкенте, Жетысуской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях. Ни одного случая не зарегистрировано в Актюбинской, Мангистауской, Абайской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Всего в стране подтверждено 1 393 779 случаев КВИ.

Также за сутки выявлено 7 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 90 080.

На 5 октября лечение продолжают получать 1 121 человек (991 КВИ+ и 130 КВИ-), из них в стационарах находятся 119 заболевших, амбулаторно лечатся – 1 002. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.