Увеличить расходы на ремонт коммунальных сетей моногородов поручил Токаев

Увеличить расходы на ремонт коммунальных сетей моногородов поручил правительству президент Касым-Жомарт Токаев. Он также заявил, что моногорода должны развиваться как благополучные и зеленые населенные пункты.

«Карагандинская область — регион с самым высоким уровнем урбанизации в стране. 80% населения области проживает в городах. Значительная часть производства здесь принадлежит 5 моногородам. Здесь осело 40% населения области. Не секрет, что жизнь населения города зависит от его крупных предприятий. Люди переезжают из малых городов. Это насущный вопрос. Еще одна проблема малых городов — это полный износ инженерной инфраструктуры. Чтобы найти решение этой проблемы, нужны большие деньги. Правительству следует увеличить объем средств, расходуемых на ремонт коммунальных сетей моногородов», - поручил Токаев, выступая на встрече с общественностью Карагандинской области в среду.

Он подчеркнул, что моногорода со временем должны избавиться от чрезмерной зависимости от крупных промышленных предприятий и развиваться как чистые, компактные, благополучные и зеленые населенные пункты.

«Только в этом случае они станут точками роста региона», - считает президент.

Он напомнил, что в Казахстане реализуется национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны», и поручил акимату совместно с правительством в рамках этого проекта «предпринять принципиальные инициативы в других малых городах».

Вместе с тем глава государства считает, что примером для других в диверсификации экономики может стать Балхаш, где «есть прекрасная возможность развивать туристическую отрасль наряду с крупными промышленными объектами».

«Вместе с тем целесообразно проработать вопрос субсидирования в летний сезон билетов на авиарейсы в Балхаш. Воздушную гавань города необходимо включить в программу развития аэропортов страны. Нужно также рассмотреть возможность открытия новых авиа- и железнодорожных маршрутов с учетом сезонности и туристического потока. Только благодаря таким комплексным мерам Балхаш станет притягательным местом для внутреннего, а в перспективе и международного туризма», - сказал Токаев.

Он поручил правительству совместно с акиматом области проработать эти вопросы и предусмотреть соответствующие мероприятия в Комплексном плане развития города.