Восстановить прямое авиасообщение между Астаной и Павлодаром поручил Токаев

Также президент заявил о необходимости ремонта ВВП аэропорта
Тамара Вааль, Власть
Правительству Казахстана необходимо проработать вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Павлодара и восстановить авиасообщение этого города с Астаной. Такое поручение в среду в ходе встречи с общественностью региона дал президент Касым-Жомарт Токаев.
Еще по теме:
- Токаев поручил правительству в приоритетном порядке разработать варианты обеспечения газом Павлодарской области
- Токаев дал поручения по ремонту и строительству дорог в Карагандинской области
- В Костанайской области растет площадь лесного пожара, огнем накрыт один поселок
- Население Казахстана превысило 19,6 млн. человек
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые