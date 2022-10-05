Восстановить прямое авиасообщение между Астаной и Павлодаром поручил Токаев

Правительству Казахстана необходимо проработать вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта Павлодара и восстановить авиасообщение этого города с Астаной. Такое поручение в среду в ходе встречи с общественностью региона дал президент Касым-Жомарт Токаев.

«До конца года правительству необходимо восстановить регулярное авиасообщение по маршруту Павлодар – Астана. Также следует проработать вопрос ремонта взлетно-посадочной полосы местного аэропорта», - поручил Токаев.

По мнению президента, является очевидным, что на развитие экономики Павлодарской области большое влияние окажет налаживание авиасообщения с другими регионами. Однако, констатировал он, в настоящее время из областного центра прямых рейсов нет даже в Астану.