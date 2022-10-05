Токаев поручил начать строительство нового моста через Иртыш в Павлодаре в следующем году

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в следующем году начать строительство нового моста через Иртыш в Павлодаре, который открыл бы путь в обход областного центра.

«Павлодар обладает огромным транзитным потенциалом. Однако старый мост через Иртыш не позволяет развивать транспортно-логистическую отрасль. Уже несколько лет он находится в аварийном состоянии, грузовикам проезд по мосту запрещен. Планировалось построить новый мост, который открыл бы путь в обход областного центра. Поручаю правительству начать этот проект в следующем году», - сказал Токаев на встрече с общественностью региона.

Также он поручил уделить внимание содержанию дорог и состоянию коммунальных сетей, назвав это системной проблемой, которая зрела годами и стала следствием неправильной тарифной политики.

«В целом нужно находить баланс между необходимостью сдерживать тарифы и потребностью в инвестициях в инфраструктуру. Это базовый принцип. Сборы на инвестиции должны расходоваться только на эти цели, а не превращаться в источник необоснованной прибыли для собственников. В послании я поручал перейти к новой тарифной политике на монопольных рынках “Тариф в обмен на инвестиции”. Жду от Правительства конкретных результатов в этом направлении», - сказал президент.

Он добавил, что сейчас главное, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел в штатном режиме, и это прямая ответственность акимов всех регионов.

В августе региональное издание pavon.kz сообщало со ссылкой на «КазАвтоЖол», что проектно-сметная документация на строительство нового моста разработана и прошла экспертиз, однако до сих пор нет финансирования.

Проект «Восточный обход Павлодара» стоимостью 22 млрд тенге представили еще осенью 2021. Он рассчитан на 4 года.