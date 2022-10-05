В Павлодаре построят многофункциональный ледовый дворец

Рассмотреть возможность его возведения поручил Токаев
Тамара Вааль, Астана, Власть
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос строительства многофункционального ледового дворца в Павлодаре, так как общественность региона давно поднимает данный вопрос.
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