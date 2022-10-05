Рассмотреть возможность его возведения поручил Токаев
В Павлодаре построят многофункциональный ледовый дворец
иллюстративное фото pixabay.com

Тамара Вааль, Астана, Власть

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил проработать вопрос строительства многофункционального ледового дворца в Павлодаре, так как общественность региона давно поднимает данный вопрос.

«Долгое время спортивная общественность региона поднимает вопрос строительства многофункционального ледового дворца для полноценных тренировок по олимпийским видам спорта. Для того чтобы взрастить новых чемпионов, требуется современная спортивная инфраструктура», - сказал Токаев в среду в ходе встречи с общественностью Павлодарской области.

Поэтому, подчеркнул глава государства, нужно проработать возможность возведения такого объекта в Павлодаре. Он также напомнил, что развитие спорта, в том числе детского и массового, является одним из приоритетов государственной политики.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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