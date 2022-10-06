Вакцина от Эболы неэффективна против нового штамма вируса в Уганде – ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге 5 октября заявил , что существующая вакцина от лихорадки Эбола неэффективна против нового штамма вируса, вызвавшего вспышку в Уганде.

Вспышка лихорадки Эбола зафиксировано в четырех районах Уганды, на данный момент зарегистрировано 63 подтвержденных и вероятных случая, в том числе 29 летальных исходов. По данным главы ВОЗ, заразились десять медицинских работников, четверо скончались, четыре человека выздоровели и находятся под наблюдением врачей

«ВОЗ выделила $2 млн из нашего резервного фонда для чрезвычайных ситуаций, и мы работаем с нашими партнерами, чтобы поддержать министерство здравоохранения (Уганды – В.), отправив дополнительных специалистов, материалы и ресурсы. Вакцины, которые успешно применялись для сдерживания недавних вспышек лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, неэффективны против того типа вируса Эбола, который вызвал эту вспышку в Уганде», - заявил он.

Тем не менее, по его словам, несколько вакцин против этого вируса находятся на разных стадиях разработки, две из которых могут начать клинические испытания в Уганде в ближайшие недели. Сейчас ожидается одобрение регулирующих органов и этических норм со стороны правительства Уганды.

Вирус, унесший сотни жизней в Уганде в начале 2000-х годов, в последний раз стал причиной смерти 17 жителей страны в 2012 году. Сейчас же, по данным ВОЗ, вспышка вызвана редким суданским штаммом вируса Эболы. Он был выявлен в 1976 году. Коэффициент смертности при заболевании суданским штаммом Эболы составляет от 41% до 100%. Вакцины от этого штамма не существует.

Геморрагическая лихорадка Эбола – острая вирусная высококонтагиозная болезнь, вызванная вирусом Эбола. Самая крупная вспышка по числу инфицированных произошла в 2014-2016 годы в Западной Африке на территории Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Число ее жертв превысило 11 тыс. человек.