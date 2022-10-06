За сутки в Казахстане зарегистрировано 60 случаев коронавируса

По данным Минздрава, в Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции и 4 случая коронавирусной пневмонии. Летальных случаев не зафиксировано.

В Акмолинской области зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса, в Алматы – 9, в Костанайской области – 8, в Астане – 7, в Северо-Казахстанской области – 6, в Карагандинской области – 5, в Актюбинской области – 3, в Западно-Казахстанской области – 3, в Алматинской области – 2, в Атырауской области – 1, в Улытауской области – 1, в Абайской области – 1, в Павлодарской области – 1.

Не выявлено заболевших в Шымкенте, Жетысуской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях.

Всего в стране подтверждено 1 393 839 случаев.

На 6 октября лечение продолжают получать 1 129 человек (997 КВИ+ и 132 КВИ-), из них в стационарах находятся 119 человек, на амбулаторном уровне лечатся 1 010 заболевших. В больницах в тяжелом состоянии находятся 4 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациента.