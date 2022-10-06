Ертысбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты Казахстана

Несмотря на то, что президент Касым-Жомарт Токаев не состоит ни в одной партии, лидер Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что партия не просто поддерживает, а именно выдвигает кандидатуру действующего главы государства на предстоящие выборы.

«Я вношу предложение: несмотря на то, что по Конституции глава государства не состоит в какой- либо партии, наша партия не просто поддерживает, а именно выдвигает кандидатуру действующего президента на внеочередных выборах – Касым-Жомарта Токаева», - заявил Ертысбаев в четверг в ходе внеочередного съезда НПК.

Такое решение он объяснил тем, что все инициативы Народной партии нашли отражение в выступлениях главы государства и в послании президента народу Казахстана. Кроме того, считает лидер НПК, в условиях геополитического слома, когда весь мир распадается на конфронтационные блоки, Казахстану «нужен человек с большим опытом именно в государственном управлении, международной политики и четким видением развития страны, а не какие-нибудь дилетанты и демагоги, которые за всю свою жизнь нигде себя не проявили».

Делегаты съезда единогласно проголосовали за это предложение.