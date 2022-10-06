Заявления Захаровой не соответствуют духу стратегического партнерства
Разговор с послом России в Казахстане был довольно жесткий – МИД
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

С послом России в Казахстане, которого накануне вызвали в министерство иностранных дел, состоялся «довольно жесткий разговор», сообщили в четверг Власти во внешнеполитическом ведомстве.

«Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий», - сказали в МИД.

Ранее официальный представитель ведомства Айбек Смадияров говорил, что комментарий Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана «диссонирует характеру союзнических отношений между РФ и Казахстаном».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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