Разговор с послом России в Казахстане был довольно жесткий – МИД

С послом России в Казахстане, которого накануне вызвали в министерство иностранных дел, состоялся «довольно жесткий разговор», сообщили в четверг Власти во внешнеполитическом ведомстве.

«Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий», - сказали в МИД.

Ранее официальный представитель ведомства Айбек Смадияров говорил, что комментарий Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана «диссонирует характеру союзнических отношений между РФ и Казахстаном».