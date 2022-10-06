Три члена партии «Ак жол» захотели баллотироваться в президенты

В демократической партии «Ак жол» еще не определились, кого они выдвинут на предстоящие президентские выборы. Как заявил в ходе внеочередного съезда партии в четверг ее лидер Азат Перуашев, желание баллотироваться изъявили шесть человек, но двое заявили самоотвод и одному отказали. Поэтому делегаты рассмотрят вопрос о выдвижении трех кандидатов либо поддержат действующего президента Касым-Жомарта Токаева.

«Вопрос достаточно непростой. Вчера на заседании национального совета, который закончился в девять вечера, члены совета не смогли прийти к рекомендации по единому кандидату от партии. Всего у нас изъявили желание шесть человек принять участие в выборах. Выходили на меня, кто-то сам обращался, были случаи, когда партийные органы или филиалы предлагали», - рассказал Перуашев.

Он отметил, что из шести человек был один крупный бизнесмен, однако он не член партии, еще двое партийцев позже отказались от выдвижения своих кандидатур на пост президента Казахстана. В результате осталось три человека – это журналист из Жетысуской области Сандугаш Дуйсенова, депутат мажилиса и член комитета по вопросам экологии и природопользованию Серик Ерубаев и председатель Актюбинского областного филиала «Ак жол» Аскар Садыков.

«Кроме того, несколько членов Нацсовета предложили подержать общую кандидатуру. Как известно, вчера президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет выдвигаться не от одной партии, поскольку он вышел из партии власти, а от коалиции общественных движений. Коллеги озвучили, что если действующий президент пойдет как кандидат общественности без привязки к партии, то будет правильно, чтобы партия “Ак жол” поддержала общественную коалицию», - заключил Перуашев.

Таким образом, в ходе съезда делегаты будут решать вопрос, к какому решению прийти.