Делегаты съезда партии «Ак жол» проголосовали за кандидатуру Токаева

По итогам тайного голосования, 74 делегата отдали свой голос за действующего президента. За выдвижение своих однопартийцев, в частности, за журналиста из Жетысуской области Сандугаш Дуйсенову, проголосовали 11 человек, за депутата мажилиса, члена комитета по вопросам экологии и природопользованию Серика Ерубаева – 23, за председателя Актюбинского областного филиала «Ак жол» Аскара Садыкова – 17.