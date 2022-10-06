За него отдали свой голос большинство делегатов
Делегаты съезда партии «Ак жол» проголосовали за кандидатуру Токаева
фото inform.kz

Тамара Вааль, Астана, Власть

По итогам тайного голосования члены партии «Ак жол» - делегаты внеочередного съезда, большинство голосов отдали за кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на президентские выборы.

По итогам тайного голосования, 74 делегата отдали свой голос за действующего президента. За выдвижение своих однопартийцев, в частности, за журналиста из Жетысуской области Сандугаш Дуйсенову, проголосовали 11 человек, за депутата мажилиса, члена комитета по вопросам экологии и природопользованию Серика Ерубаева – 23, за председателя Актюбинского областного филиала «Ак жол» Аскара Садыкова – 17.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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