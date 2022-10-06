Игорь Лепеха назначен заместителем министра внутренних дел

Игорь Лепеха родился в 1962 году в п.Осакаровка Карагандинской области. В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «инженер», в 1993 году – Академию МВД Российской Федерации по специальности «юрист». Карьеру начал в 1986 году старшим инструктором политчасти УВД Темиртау. После был замначальника по политчасти ОВД Гагаринского района и города Абай Карагандинской области, замначальника УВД Советского района Караганды, начальником управления патрульной полиции, начальником службы административной полиции, управления общественной безопасности ГУВД Карагандинской области, замначальника ДВД Карагандинской области, зампредседателя комитета административной полиции МВД, также возглавлял этот комитет, был начальником штаба-департамента МВД. С февраля 2020 года руководил аппаратом МВД республики.