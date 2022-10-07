Казахстан и Узбекистан были среди голосовавших против обсуждения
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Совет ООН по правам человека отказался обсуждать положение мусульман в Китае

Совет ООН по правам человека проголосовал против обсуждения доклада верховного комиссара организации по правам человека о ситуации с лагерями для мусульман, которые функционируют в китайском Синьцзяне. Казахстан и Узбекистан оказались среди тех, кто голосовал против обсуждения.

В целом 19 стран высказались против обсуждения доклада, включая сам Китай, а также страны с преимущественно мусульманским населением - Индонезия, Пакистан, Катар и другие. Воздержались при голосовании 11 государства. В поддержку обсуждения доклада выступили 17 стран.

Доклад Верховного комиссара ООН посвящен положению уйгуров, казахов, кыргызов и других мусульман Синьцзяня, которые на протяжении многих лет подвергаются гонениям в Китае. По данным правозащитников, как минимум, полтора миллиона мусульман прошли через так называемые "лагеря перевоспитания" в Китае, которые фактически являются местами заключения, находящиеся в них люди подвергаются пыткам и издевательствам. Тысячи китайских мусульман заключены в тюрьмы по обвинению в экстремизме.

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