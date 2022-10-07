Алматы готов к отопительному сезону – акимат

«Подготовку к предстоящему отопительному сезону коммунальные службы начали в мае, работы велись согласно утвержденному графику. Подготовлены 413 объектов образования, 129 объектов здравоохранения и 8 476 объектов жилого фонда. На котельных ТОО “АлматыТеплоКоммунЭнерго” запас угля и мазута составляет 100%. На энергоисточниках АО “АлЭС” (ТЭЦ-1,2, ЗТК) запас угля составляет 118% и мазута 118%. Также были выполнены текущие и плановые работы, в том числе по реконструкции существующих сетей с целью снижения износа», - говорится в сообщении.

Согласно правилам, тепло в городе подается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток. В первую очередь к отоплению будут подключены здания здравоохранения, образования и иные социальные объекты, после этого – многоквартирные жилые дома. При этом в акимате не уточнили, когда именно начнется отопительный сезон в городе.