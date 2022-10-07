Но когда он начнется, в акимате не уточнили
  • 70
Алматы готов к отопительному сезону – акимат
фото Жанары Каримовой

Готовность объектов образования, здравоохранения и жилищного фонда Алматы к отопительному сезону составляет 100%, заверили в пресс-службе акимата города.

«Подготовку к предстоящему отопительному сезону коммунальные службы начали в мае, работы велись согласно утвержденному графику. Подготовлены 413 объектов образования, 129 объектов здравоохранения и 8 476 объектов жилого фонда. На котельных ТОО “АлматыТеплоКоммунЭнерго” запас угля и мазута составляет 100%. На энергоисточниках АО “АлЭС” (ТЭЦ-1,2, ЗТК) запас угля составляет 118% и мазута 118%. Также были выполнены текущие и плановые работы, в том числе по реконструкции существующих сетей с целью снижения износа», - говорится в сообщении.

Согласно правилам, тепло в городе подается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток. В первую очередь к отоплению будут подключены здания здравоохранения, образования и иные социальные объекты, после этого – многоквартирные жилые дома. При этом в акимате не уточнили, когда именно начнется отопительный сезон в городе.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В МВД констатируют снижение потока россиян, едущих в Казахстан
Новости
Токаев связывает кибератаки на Казахстан с президентскими выборами
Новости
Посол Украины Петр Врублевский будет отозван из Казахстана – Смадияров
Новости
Разговор с послом России в Казахстане был довольно жесткий – МИД
Новости
Суд приговорил к 17 годам лишения свободы казахстанца, обвиненного в подготовке покушения на Токаева
Новости
Железную дорогу в Китай через Абайскую область построят в Казахстане