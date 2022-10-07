Работы по оценке и объему акций завершат до 9 ноября
«КазМунайГаз» планирует выйти на IPO до 10 декабря
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

«КазМунайГаз» планирует завершить работы по оценке и определению объемов акций для IPO до 9 ноября, а размещение акций – до 10 декабря, сообщил в пятницу в кулуарах форума управляющий директор по развитию и приватизации АО «Самрук-Казына» Ернар Жанадил.

«Мы хотим закончить все до 10 декабря. До праздников, чтобы не было накладки. Понимаем, что времени совсем мало осталось, но у нас “КазМунайГаз” достаточно давно готовился к IPO. В частности, к международному IPO. Поэтому у нас полная готовность есть», - сообщил Жанадил.

Он отметил, что сейчас проводится работа по оценке и определению объема акций для предложения. Ее планируется завершить до 9 ноября. После будут приняты все корпоративные решения для полноценного выхода на IPO.

Жанадил также рассказал, что инвесторов поделили на три группы – это граждане Казахстана, институциональные инвесторы, а также граждане, которые будут давать заявки «свыше определенного потолка». И третья группа – это международные инвесторы.

«Они (международные инвесторы – В.) уже будут рассматриваться по остаточному принципу. То есть мы их не ограничиваем, мы их привлекаем. Но опять-таки, если останется после того, как мы удовлетворим все заявки граждан страны и локальных институциональных инвесторов, только тогда мы будем удовлетворять их заявки», - объяснил Жанадил.

Кроме того, добавил он, для повышения привлекательности принято решение зафиксировать выплату определенного гарантированного минимального размера дивидендов по акциям КМГ в течение трех лет.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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