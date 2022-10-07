Нобелевская премия мира присуждена правозащитникам Беларуси, Украины и России

Нобелевская премия мира 2022 года присуждена основателю белорусской правозащитной организации «Весна» Алесю Беляцкому, украинскому Центру гражданских свобод и российскому правозащитному центру «Мемориал», который в России признан властями иностранным агентом и ликвидирован.

«Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию 2022 правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси, российской правозащитной организации “Мемориал” и украинской правозащитной организации “Центр гражданских свобод”», - говорится в Twitter Нобелевского комитета.

На Нобелевскую премию мира может быть номинирован любой человек от ограниченного круга лиц. При выдвижении кандидатов учитываются три критерия, указанные в завещании Альфреда Нобеля: вклад в сокращение численности вооруженных сил, содействие мирным переговорам и вклад в укрепление братских отношений между народами.

Алесь Беляцкий — белорусский правозащитник и основатель правозащитного центра «Весна», находится в СИЗО с июля прошлого года. До этого, с 2011 по 2014 год, он уже находился в заключении. После масштабных демонстраций против режима в 2020 году снова был арестован.

Российский правозащитный центр «Мемориал», который собирал данные о жертвах сталинской эпохи, систематизировал информацию о политическом угнетении и нарушениях прав человека в России, а время чеченских войн проверял информацию о военных преступлениях, совершенных в отношении гражданского населения российскими и пророссийскими силами, был признан судом экстремистской организацией и ликвидирован в декабре 2021 года.

Украинский Центр гражданских свобод активно выступал за присоединение страны к Международному уголовному суду. После начала войны включился в работу по выявлению и документированию военных преступлений России против гражданского населения Украины.