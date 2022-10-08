Центризбирком разрешил Кажыкену начать сбор подписей в свою поддержку

Центральная избирательная комиссия Казахстана на своем заседании в субботу установила, что Мейрам Кажыкен соответствует требованиям, предъявляемым кандидатам в президенты страны. Он стал вторым кандидатом, допущенным к сбору подписей в свою поддержку.

По словам члена Центризбиркома Шавката Утемисова, никаких препятствий для признания Кажыкена соответствующим требованиям к кандидатам в президенты, не обнаружено. В субботу лингвистическая комиссия приняла у него экзамен и признала, что Кажыкен свободно владеет государственным языком.

С этого момента кандидат может начинать сбор подписей в свою поддержку. Кандидатам необходимо собрать не менее 118,2 тыс. подписей.

61-летний Мейрам Кажыкен – руководитель инициативной группы партии «Ынтымак», находящейся в процессе регистрации. Выдвинут кандидатом в президенты содружеством профсоюзов «Аманат».