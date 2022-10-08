Центризбирком разрешил Кажыкену начать сбор подписей в свою поддержку

Он признан соответствующим требованиям, предъявляемым кандидатам в президенты
Центральная избирательная комиссия Казахстана на своем заседании в субботу установила, что Мейрам Кажыкен соответствует требованиям, предъявляемым кандидатам в президенты страны. Он стал вторым кандидатом, допущенным к сбору подписей в свою поддержку.
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