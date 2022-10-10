Увеличить подъемные сельским врачам предлагает глава Минздрава

Министр здравоохранения Ажар Гиният выступает за увеличение подъемных для медиков, которые едут работать в села. Как пояснила она в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе, в селах не хватает сегодня более 1 700 медработников, а выпускники медицинских вузов, которые обучались на государственных грантах, предпочитают вернуть деньги, чем ехать работать по месту жительства.

«Ежегодно мы выпускаем из медицинских вузов около 3 000 человек, из которых 50% обучаются по грантам акиматов. Отработка (для них – В.) после завершения вуза составляет три года. Но сейчас эта норма полноценно не работает, поскольку многие молодые специалисты выплачивают выделенные (государством – В.) средства и уезжают в другие регионы», - признала Гиният.

По данным главы Минздрава, на сегодняшний день дефицит в селах составляет более 1 700 медицинских работников, в том числе одна тысяча врачей. Решить сложившуюся проблему, по ее мнению, может увеличение подъемных.

«Надо повышать подъемные. Почему я об этом говорю? Потому что во время пандемии, когда повышали зарплату врачам (выплачивали ковидные надбавки – В.), мы не ощущали дефицита с врачами. Поэтому на сегодняшний день именно соцподдержку врачей, особенно в селах, мы должны усилить. Надо внести изменения и дополнения в законы», - считает министр.

В целом же, напомнила Гиният, сейчас для привлечения медицинских кадров в село принята обязательная трехлетняя норма отработки выпускников. На каждого прибывшего врача выделяется подъемное пособие от одного до двух миллионов тенге, а некоторые акиматы выделяют пособия до 3-5 млн тенге. Сегодня в сельской местности работают более 67 тыс. медицинских работников, в том числе 13 тыс. врачей и 54 тыс. средних медицинских работников. В текущем году в районы направлен 2 981 молодой специалист, в том числе в села – 797.