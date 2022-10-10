Нобелевская премия по экономике присуждена за изучение финансовых кризисов

Нобелевская премия 2022 года по экономике присуждена трем американским ученым – профессору Института Брукингса Бену Бернанке, Дугласу Даймонду из Чикагского Университета и Филипу Дибвигу из Университета Сент-Люиса, сообщает Нобелевский комитет в Twitter.

«Шведская королевская академия наук приняла решение присудить премию Sveriges Riksbank в области экономических наук 2022 года памяти Альфреда Нобеля Бену С. Бернанке, Дугласу У. Даймонду и Филипу Х. Дибвигу», - говорится в сообщении.

Премия присуждена за исследования банков и изучение причин и последствий финансовых кризисов.

В прошлом году премия государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля была присуждена канадско-американскому экономисту Давиду Карду за «эмпирический вклад в экономику труда» и американским экономистам Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу «за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей».

Эту премию учредил шведский Госбанк в 1968 году, она не относится к основным пяти премиям, оговоренным самим Нобелем в завещании. Ее ежегодно присуждает Королевская академия наук, денежное вознаграждение такое же, как и сумма остальных премий. Ее вручают вместе с основными наградами в Стокгольме 10 декабря. Но в этом году из-за пандемии декабрьская церемония вручения премий в Стокгольме с личным участием лауреатов проводиться не будет. Вместо нее пройдет телевизионная церемония, во время которой будут онлайн включения из разных стран.