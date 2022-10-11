Рост ВВП Казахстана за девять месяцев составил 2,8% – Миннацэкономики

По итогам января – сентября экономика Казахстана выросла на 2,8%, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«В январе – сентябре текущего года темп роста экономики Казахстана составил 2,8%. В том числе рост в реальном секторе составил 3,1%, в сфере услуг – 1,9%», - сказал Куантыров.

Среди отраслей положительный рост демонстрирует сельское хозяйство, информация и связь, строительство, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, торговля и горнодобывающая промышленность.