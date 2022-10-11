Прокурор запросил для Биртанова шесть лет лишения свободы

Государственное обвинение просит признать бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

«Предлагаю признать Биртанова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 361 частью 4 пунктом 3 Уголовного кодекса РК, и назначить наказание в виде шести лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Режим отбывания наказания назначить в учреждении уголовной исполнительной системы средней безопасности. Меру пресечения в отношении Биртанова в виде домашнего ареста сменить на содержание под стражу», - сказал в ходе прений прокурор Бауржан Шекенов.

Для бывшего заместителя министра здравоохранения Олжаса Абишева прокурор попросил пять лет лишения свободы.

Кроме того, сторона обвинения требует взыскать с Биртанова и Абишева в равных долях 1 млрд 548 млн 136 тыс. 575 тенге. А дополнительно с бывшего министра здравоохранения – 5 млн 503 тыс. 721 тенге, которые были потрачены на использование борта санитарной авиации.

Расследование уголовного дела в отношении Биртанова было завершено 7 июля 2021 года, дело состоит из 133 томов, вещественных доказательств и других материалов. По версии следствия, бывший глава Минздава и его заместитель Олжас Абишев приняли и ввели в эксплуатацию нерабочую платформу информатизации министерства здравоохранения, которая должна объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях. В Агентстве по финансовому мониторингу утверждают, что «платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами». Стоимость невыполненных работ составляет $4,1 млн, или 1,5 млрд тенге. Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.

В январе этого года столичный суд вернул в Генпрокуратуру дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства. Повторно уголовное дело поступило в столичный суд 5 мая.