Также зарегистрировано 6 случаев пневмонии
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50 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Казахстане

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 50 случаев коронавирусной инфекции и 6 случаев коронавирусной пневмонии, летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 394 078 случаев КВИ и 90 104 случая пневмонии.

На 12 октября лечение продолжают получать 1 039 человек (902 КВИ+ и 137 КВИ-), из них в стационарах остаются 106 заболевших, амбулаторно лечатся – 933. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.

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