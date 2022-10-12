Минобороны Украины заявило о поступлении систем IRIS-T из Германии и HIMARS из США

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что зенитно-ракетная система IRIS-T SLM из Германии уже передана украинцам, также прибыли еще четыре HIMARS из США, сообщает Русская служба ВВС.
«Новая эра в противовоздушной обороне в Украине началась. Системы IRIS-T из Германии уже здесь», - написал Резников в Twitter.
Предполагалось, что Германия передаст одну из четырех установок, сколько в итоге установок поступило, пока неясно.
Кроме этого, Резников написал в Twitter, что Украина получила от США еще четыре ракетные установки HIMARS.
После массированного ракетного удара Россией по объектам украинской энергетики Германия резко ускорила процесс передачи Украине зенитно-ракетных систем средней дальности IRIS-T SLM.
Между тем обстрелы Запорожья продолжаются, сообщают украинские СМИ. В целом с понедельника пострадало от обстрелов около 30% энергетической инфраструктуры Украины.