Досаев обещает весной определиться со стоимостью проекта ЛРТ

ЛРТ в Алматы будет трамвайного типа, без опор, окончательная стоимость проекта будет определена весной, сообщил во время встречи с жителями Ауэзовского района аким города Ерболат Досаев.

«Недавно глава государства в Павлодаре выразил сожаление относительно алматинского трамвая. Новый проект, который мы внесли в план развития города, как раз низкопольный ЛРТ трамвайного типа. Никаких опор не будет. Весной следующего года я окончательно определюсь со сметной стоимостью. Для города это очень важно. Мы продолжаем покупать земельные участки. То есть работу не останавливаем. Сейчас мы рассмотрим свои возможности и весной об этом проекте объявим», – сказал Досаев.

Он добавил, что ЛРТ будет проходить по улице Толе би, так как для города важно соединить линии от автовокзала «Саяхат» до микрорайона Аксай.

В сентябре заместитель акима Алматы Аскар Амрин сообщал, что первую линию легкорельсового трамвая запустят в 2027 году.

В «Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочных перспективах до 2030 года», который был опубликован на пятидневное публичное обсуждение 29 июня, говорилось, что линии ЛРТ будут проходить по улице Толе би в западном направлении.

Об ЛРТ впервые как о самостоятельном проекте заговорил еще бывший аким Алматы Виктор Храпунов в 2003 году. При закрытии трамвайного движения в октябре 2015 года тогдашний глава города Бауыржан Байбек пообещал, что вместо него будет построен современный скоростной трамвай, причем он заявлял о том, что строительство начнется в 2016 году. Но только в августе 2018 года был объявлен первый этап конкурса по поиску частного партнера. В январе 2019 года акимат объявил о его завершении. Позднее теперь уже бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что проект слишком дорог для города, официально насчитывающего два миллиона жителей. В октябре 2021 года Urban Forum Kazakhstan опубликовал обращение к президенту страны, в котором заявили, что Сагинтаев не способен донести до правительства суть социально-экономического эффекта проекта ЛРТ на развитие города и качество жизни алматинцев. Кроме того, в своих выступлениях он завышает стоимость проекта.