Кувейт присоединился к СВМДА

В четверг в ходе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии главы государств и правительств стран СВМДА приняли решение принять в организацию Кувейт.

«Кувейт выразил в своей заявке намерение присоединиться к СВМДА в качестве государства-члена и готовность соблюдать принципы и решения, принятые и подписанные в рамках СВМДА. Председательство полностью поддерживает просьбу Кувейта членства в СВМДА», - сказал в ходе саммита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, комитет старших должностных лиц на заседании 10-11 октября рекомендовал предоставить Кувейту статус государства члена СВМДА. В этой связи принято положительное решение. Таким образом, который стал 28 государством в организации.