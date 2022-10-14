За сутки в Казахстане зарегистрировано 50 случаев коронавируса

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 50 случаев коронавирусной инфекции и 5 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 394 186 случаев коронавирусной инфекции и 90 114 случаев коронавирусной пневмонии.

На 14 октября лечение получают 1 008 человек (866 КВИ+ и 142 КВИ-), из них в стационарах остаются 110 заболевших, амбулаторно лечатся 898 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 2 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппаратах ИВЛ – 2 пациента.