Наблюдается рост распространения «откровенно провокационной и манипулятивной информации»
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Дархан Кыдырали призвал казахстанцев проверять информацию на достоверность
фото Жанары Каримовой

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали призвал казахстанцев и коллег проверять всю поступающую информацию на достоверность, поскольку в последнее время, по его словам, наблюдается рост распространения «откровенно провокационной и манипулятивной информации».

«В последнее время наблюдается рост распространения откровенно провокационной и манипулятивной информации. В столице сейчас проходят ряд международных событий с участием глав ряда крупных государств, где принимаются важные исторические решения, что положительно влияют на имидж Казахстана. И понятно, что такие четко спланированные информационные атаки нацелены дестабилизацию на внутриполитического согласия в нашей страны», - написал Кыдырали в Facebook.

В этой связи министр попросил всех, «особенно коллег», проверять на достоверность всю поступающую информацию.

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