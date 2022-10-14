Токаев призвал страны Центральной Азии противостоять любым попыткам размежевания народов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите «Центральная Азия – Россия», призвал противостоять любым попыткам размежевания народов и для этого принять комплекс совместных мер. Также он считает, что профильным ведомствам стран Центральной Азии и России необходимо более тесно сотрудничать по вопросам пресечения разжигания ненависти и межэтнической розни.

«Главный посыл должен заключаться в нерушимости нашей дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Мы должны эффективно противостоять любым попыткам размежевания наших народов. Нужно своевременно принять комплекс совместных мер, которые позволят обеспечить незыблемость наших исторических и культурных ценностей», - заявил Токаев.

Актуальной задачей он назвал укрепление связей между молодежью стран, расширение сотрудничества в сфере образования.

Также Токаев призвал профильные ведомства стран Центральной Азии и России более тесно сотрудничать по вопросам пресечения разжигания ненависти и межэтнической розни.

«Для пресечения попыток посеять раздор и смуту нашим профильным ведомствам и общественным организациям необходимо наладить более тесное сотрудничество и активнее проводить разъяснительную работу. Безусловно, многое зависит и от политической ответственности наших государственных деятелей. К сожалению, в некоторых странах случаются провокационные высказывания в адрес глав государств, обвинения, которые ничем не обоснованы. И это, естественно, отравляет атмосферу нашего сотрудничества», - заявил президент.

Он отметил, что в современном мире возрастает значимость взаимодействия по предупреждению негативных явлений в информационном пространстве. А в условиях ускоренного развития цифровых технологий, социальных сетей и мессенджеров любое неосторожное слово может привести к разжиганию ненависти и межэтнической розни, особенно среди молодежи. В результате многолетние усилия по укреплению единства и согласия в обществе могут быть сведены на нет.

