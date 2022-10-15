Еще 11 человек ранены
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При взрыве на шахте в Турции погибли 25 человек
фото агентства "Анадолу"

Накануне вечером на шахте в провинции Бартин на севере Турции произошел взрыв. Как сообщает агентство «Анадолу», по последним данным министра здравоохранения Фахреттина Коджи, в результате взрыва погибли 25 шахтеров.

«К сожалению, число погибших в Бартине достигло 25 человек. 11 раненых находятся на лечении. Один из них в тяжелом состоянии, четверо из раненых в реанимации. Шесть шахтеров самолетами скорой помощи доставлены в ожоговый центр Стамбульской городской больницы», - сообщил министр.

Взрыв произошел около шести вечера пятницы на глубине 300 метров. Сразу после взрыва начались поисково-спасательные работы, был создан полевой госпиталь. Всего в шахте находились 110 человек.

Турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций сначала сообщило, что взрыв произошел из-за неполадок трансформатора. Однако позже агентство опровергло данную информацию, заявив, что причины ЧП пока не установлены.

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