Китай не откажется от права применять силу против Тайваня, заявил Си Цзиньпин

Китай никогда не откажется от права применять силу против Тайваня, но будет стремиться к мирному урегулированию вопроса. Об этом, как сообщает Reuters , заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в воскресенье на XX съезде Коммунистической партии.

В своей речи Си Цзиньпин сказал, что Китай всегда «уважал, заботился и приносил пользу» тайваньскому народу и был привержен экономическому и культурному обмену через Тайваньский пролив.

«Решение тайваньской проблемы — это личное дело китайского народа, и решать его должен китайский народ. Мы настаиваем на стремлении к мирному воссоединению с величайшей искренностью и максимальными усилиями, но мы никогда не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры», - сказал он.

Глава КНР подчеркнул, что этот вариант направлен против вмешательства внешних сил и «очень небольшого числа» сторонников независимости Тайваня, а не подавляющего большинства тайваньского народа.

Также Си Цзиньпин сообщил, что Китай ускорит создание вооруженных сил мирового класса и укрепит свои возможности по наращиванию потенциала стратегического сдерживания.

Тайвань, который Китай считает своей территорией, ответил на это, что не откажется от своего суверенитета и не пойдет на компромисс в отношении свободы и демократии.

«Позиция Тайваня тверда: не отступать от национального суверенитета, не идти на компромиссы в отношении демократии и свободы, а также встречаться на поле боя — это абсолютно не вариант для двух сторон Тайваньского пролива», — говорится в заявлении офиса президента Тайваня.

Ранее президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что война с Китаем невозможна и подтвердила свою готовность вести переговоры с Пекином, даже несмотря на то, что пообещала продолжать укреплять обороноспособность Тайваня. Китай же отказывается разговаривать с Цай, считая ее сепаратисткой. Пекин предложил Тайваню модель автономии «одна страна – две системы», ту же формулу, которую он использует для Гонконга. Но все основные тайваньские политические партии отклонили это предложение.

Напряженность между Пекином и Тайбэем резко возросла в августе после того, как Китай устроил военные учения вблизи Тайваня после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.