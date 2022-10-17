Россия атаковала город дронами-камикадзе
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В Киеве снова произошли взрывы
Взрывы в центре Киева 10 октября, фото УНИАН

Рано утром в Киеве прогремели несколько взрывов, сообщает УНИАН в Telegram. Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что один из взрывов произошел в Шевченковском районе в центре украинской столицы.

По его информации, в результате атаки дронами произошел пожар в нежилом здании. Но также пвреждены несколько жилых домов.

«Информацию о пострадавших уточняем», - сообщил Кличко.

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак сообщил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.

Также сегодня атакованы объекты инфраструктуры Сумской области. Известно, что в результате ракетного обстрела пострадали люди, но точное количество пострадавших уточняется. Кроме этого, ночью Днепропетровская область была атакована ракетами, «Градами» и тяжелой артиллерией. Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры, начался сильный пожар.

В последние недели Россия массово использует против Украины иранские дроны-камикадзе «Шахед-136». Предполагается, что Россия могла получить 300 таких дронов, однако Иран отрицает их поставку в РФ.

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