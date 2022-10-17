Жигули Дайрабаев зарегистрирован кандидатом в президенты

Жигули Дайрабаев смог собрать необходимое количество подписей в свою поддержку, в связи с чем Центральная избирательная комиссия в понедельник зарегистрировала его в качестве кандидата в президенты Казахстана.

«Все процедуры, необходимые для регистрации кандидата в президенты Республики Казахстан, соблюдены. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Жигули Дайрабаева кандидатом в президенты Республики Казахстан», - сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Стоит отметить, что согласно протоколам территориальных избирательных комиссий, доверенные лица Дайрабаева собрали в его поддержку 125 081 подпись в 20 регионах страны. И них Центризбирком проверил 122 246 голосов и признал достоверными 119 975.

67-летний Жигули Дайрабаев баллотируется в президенты от народно-демократической партии «Ауыл». Он стал третьим зарегистрированным кандидатом.

В субботу был зарегистрирован Мейрам Кажыкен, выдвинутый содружеством профсоюзов «Аманат». Ранее – и самым первым – зарегистрировали действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева.

Всего документы в ЦИК подавали 12 кандидатов. Процесс рассмотрения кандидатуры Нуржана Альтаева от РОО «Мұқалмас» приостановлен, так как протокол о его выдвижении оспаривается в суде. Еще троим кандидатам - Хайрулле Габжалилову, выдвинутому общественным объединением оралманов «Асар», Талгату Ергалиеву от Союза строителей Казахстана и Фатиме Бизаковой от республиканского общественного объединения «Практическая Психология» ЦИК отказал в регистрации в связи с несоответствием их требованиям законодательства.