Суд установил, что большинство членов общественного объединения проголосовало против этой инициативы
​Суд признал недействительным протокол о выдвижении Альтаева кандидатом в президенты от РОО «Мукалмас»
Фото Алмаса Кайсара

Столичный суд района «Байконыр» удовлетворил иск РОО «Мұқалмас» и признал недействительным протокол о выдвижении бывшего депутата мажилиса Нуржана Альтаева в президенты.

«Суд установил, что большинство членов РОО «Мұқалмас» проголосовало против выдвижения Альтаева», − постановила судья Лаура Суюндикова.

Суд района Байконыр города Астаны, в составе председательствующего судьи Лауры Суюндиковой, рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Газизы Амирбековой, Анар Аябергеновой, Майры Абдрахмановой к РОО «Мұқалмас» о признании недействительным протокол общего собрания, решил:

«Иск Газизы Амирбековой, Анар Аябергеновой, Майры Абдрахмановой к РОО «Мұқалмас» о признании недействительным протокол общего собрания удовлетворить. Признать протокол общего собрания РОО «Мұқалмас» №19-2022 от 6 октября 2022 года − недействительным».

Суд установил, что на общем собрании большинство членов РОО проголосовало против выдвижения в качестве кандидата Нуржана Альтаева на внеочередные выборы президента Казахстана. Это подтверждается пояснениями свидетелей и видеозаписью общего собрания: на нем видно, что за кандидата Альтаева проголосовало шесть человек, против −11.

Срок для обжалования настоящего решения установлен в три дня, поскольку общее собрание проведено в связи с назначенными выборами президента Казахстана.

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