В Казахстане субъектам специального права запретили создавать дочерние организации

Агентством по защите и развитию конкуренции сформирован и утвержден первый государственный реестр из 17 субъектов специального права и 17 субъектов государственной монополии, сообщила пресс-служба ведомства.

В реестр субъектов специального права включены операторы, чья деятельность оказывает влияние на общие условия обращения товара на соответствующем либо смежном товарных рынках. Это АО «Жасыл даму», ТОО «Институт космической техники и технологий», АО «Казпочта», АО «Национальные информационные технологии», АО «Казахтелеком», ТОО «СК-Фармация», АО «Казавиаспас», ТОО «КазМунайГаз-Аэро», АО «Казтелерадио», РГП на ПХВ «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)», АО «Республиканский центр «Казимпэкс», АО «Республиканский центр космической связи», АО «Центр электронных финансов», АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «Информационно-учетный центр», АО «Сәтті Жұлдыз», АО «Turar Healthcare».

В отношении них антимонопольный орган будет проводить экспертизу цен на товары, работы, услуги на их обоснованность, что в свою очередь позволит обеспечить прозрачность процесса ценообразования.

Вместе с тем им запрещается заниматься другими видами деятельности, производством товаров, реализацией работ, оказанием услуг, кроме операторских функций; запрещается создавать дочерние организации или иным образом участвовать в деятельности других юридических лиц.

Также агентство на ежегодной основе будет проводить анализ деятельности отдельных субъектов специального права для подготовки предложений по передаче в конкурентную среду деятельности, отнесенной к сфере специального права. В этой связи реестр субъектов специального права в дальнейшем будет корректироваться.

В список госмонополистов вошли РГП «Фитосанитария», НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан», АО «Государственная техническая служба», Государственная радиочастотная служба, Республиканская ветеринарная лаборатория, РГП «Казгидромет», Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, РГП «Госэкспертиза», РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие», НАО «Фонд социального медицинского страхования», Национальная академия образования имени И.Алтынсарина, Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования, Информационно-вычислительный центр Бюро национальной статистики, Информационно-производственный центр МВД, Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод, Национальный центр аккредитации.