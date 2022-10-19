Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения молодежи – Токаев

Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения студентов и молодежи, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматинской области. В целом он пообещал, что город станет полноценным и привлекательным областным центром, но для этого нужно решить ряд проблемных вопросов.

«Город Конаев, получивший статус областного центра, будет динамично развиваться. Перед регионом стоит важная задача добиться сбалансированного территориального развития. Главные показатели в этой работе – обеспечение равного и широкого доступа граждан к базовым социальным услугам, улучшение жилищно-коммунальных условий», - сказал Токаев.

Он отметил, что несмотря на введенные в регионе с начала года 686 тысяч квадратных метров жилья, квартирный вопрос остается одной из острых проблем региона. Только в дачных массивах области, по словам президента, постоянно проживает более 180 тысяч человек. Кроме того, в регионе достаточно много ветхого и аварийного жилья, высок уровень износа коммуникаций.

«Поэтому правительству поручается увеличить финансирование жилищного строительства и капитального ремонта аварийного жилья», - сказал президент.

Вместе с тем, сообщил глава государства, не решена проблема трехсменных школ в Алматинской области. Таких школ в регионе – 52.

«Эту проблему нужно решать срочно. К этой работе должны быть привлечены представители бизнеса через государственно-частное партнерство. Думаю, в регионе есть предприниматели, готовые участвовать в таком благом деле», - сказал Токаев.

По его информации, в рамках нацпроекта «Комфортная школа» будет построено 39 школ.

Вместе с тем Токаев считает, что в городе Конаев необходимо открыть лицей и школу-интернат для одаренных детей. В целом, по мнению главы государства, Конаев «должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи».

«На сегодняшний день большая часть высших учебных заведений сосредоточена в Алматы. Это влияет на состояние густонаселенного мегаполиса: возникают пробки, не хватает общежитий и доступного жилья. Кроме того, в городе резко ухудшилось качество воздуха. С учетом имеющихся проблем полагаю целесообразным рассмотреть вопрос создания в городе Конаев Академгородка. Во многих странах вблизи крупных городов появились инновационные центры. Правительству необходимо до конца текущего года представить конкретные предложения по этому вопросу», - поручил президент.

Токаев отметил, что «понятно, что молодежь хочет учиться и работать в таком большом городе, как Алматы», но считает, что и Конаев был бы «очень удобным городом для студентов».

«Земли достаточно, чтобы построить здесь общежитие, а снять квартиру недорого. Компетентному министерству следует рассмотреть вопрос об открытии филиала вузов и колледжей Алматы в городе Конаев. Также необходимо подумать об открытии нового современного университета», - также поручил Токаев.

В целом, считает глава государства, перенос областного центра в Конаев позволит реализовать план по созданию рабочих мест, увеличению жилого фонда, развитию инфраструктуры, озеленению и благоустройству улиц.

«В регионе начнется масштабное строительство административных зданий, жилья, больниц, школ, детских садов, объектов культуры и спорта, появятся новые санаторные и курортные зоны. Областной центр нужно развивать как высокоэкологичный, умный город, комфортный для проживания. Новому областному центру нужен новый генеральный план, учитывающий его новый статус», - поручил Токаев.

Он пообещал, что город Конаев станет полноценным и привлекательным областным центром.

