Государство продолжит принимать меры для поддержки казахского языка – Токаев

Государство продолжит принимать меры для поддержки казахского языка, но при этом мы не можем отказаться от других языков, заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Необходимо знать язык, чтобы впитать в себя хорошие качества народов мира и изучить передовые процессы. Наши предки говорили: “Знай языки семи народов, изучай семь разных учений”. На самом деле, чем больше языков знает молодежь, тем больше стран она может открыть. Это необходимо, чтобы служить интересам родной страны. Однако в первую очередь наша молодежь должна знать свой родной язык – казахский», - сказал Токаев на встрече с общественностью Алматинской области.

Он подчеркнул, что казахский язык должен быть главным приоритетом для всех, и за период независимости языковая среда изменилась коренным образом, издаются книги на казахском языке, выходят новости, есть много представителей других национальностей, знающих казахский язык, вырос спрос на казахстанские фильмы, песни и другую продукцию.

«Все это свидетельствует о том, что сфера применения казахского языка с каждым годом расширяется. Поэтому нет причин для беспокойства. Государство принимает соответствующие меры для поддержки казахского языка. Мы будем продолжать работать в этом направлении», - сказал Токаев.

При этом, подчеркнул он, мы не можем отказаться от другого языка и должны серьезно относиться к языковой политике.