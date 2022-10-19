Токаев призвал «не героизировать» участников январских событий

Не героизировать участников январских событий призвал президент Касым-Жомарт Токаев, считая, что это «чревато повторением подобных событий». Об этом он заявил на встрече с общественностью Алматинской области.

«В стране должно восторжествовать верховенство закона. Без этого невозможно установить общественный порядок. Другими словами, во главу угла нашей внутренней политики следует поставить закон и порядок. Только так мы сможем обеспечить благоприятные условия для эффективного проведения экономических реформ на благо наших граждан. Закон и порядок позволят нам не допустить повторения трагических и по сути позорных для репутации нашего государства событий января», - заявил Токаев.

Он сообщил, что в его администрации действует специальный отдел, который занимается приемом обращений граждан и рассмотрением их просьб. И только за 9 месяцев этого года на его имя поступила 41 тысяча обращений, причем каждое четвертое касается деятельности правоохранительных органов и судебных решений.

Вместе с тем Токаев призвал извлечь из январской трагедии уроки «и ни в коем случае не героизировать бандитов и террористов».

«А это, к сожалению, происходит, что чревато повторением подобных событий. Кто-то этого очень желает. В отношении тех, кто оказался ведомой силой и совершил незначительные преступления, я объявил амнистию. А тех, кто пытается поднять на щит бандитов, убийц, мародеров, следует опасаться, их надо наказывать по закону, потому что они преследуют узкокорыстные цели, далекие от коренных интересов нашего народа», - заявил президент.

По его словам, скоро перед судом предстанут те, «кто совершил государственную измену, проявил двуличие и трусость», а «следствие по действиям лиц, допустивших трагедию или спровоцировавших ее, будет продолжено».

Также Токаев отметил, что за годы независимости принцип справедливости в обществе ослаб, граждане не имели одинаковых возможностей во всех областях, и это снизило доверие людей к правительству, спровоцировало протесты и поставило под угрозу стабильность и общественную безопасность.

«По сути, сила государства начинается с социальной справедливости. Если мы хотим развивать Казахстан, мы должны навсегда закрепить этот вывод в общественном сознании.

Если будет справедливость, повысится конкурентоспособность нашего народа. Улучшится качество жизни и самочувствие жителей», - уверен глава государства.

Также он считает, что необходимо усилить общественный контроль в стране, что общественные советы должны стать связующим звеном между народом и властью, особое внимание следует уделить повышению авторитета этих советов внутри страны.

«Его члены должны смело ставить актуальные вопросы и предлагать пути их решения. Всегда лучше прислушиваться к требованиям жителей. Только тогда люди будут доверять и поддерживать общественный совет. Народ должен выражать свое мнение через советы властям. Именно поэтому необходимо работать вместе и координировать свои действия с государственными органами», - подчеркнул он.