20-22 октября на большей части Казахстана ожидаются дожди, на севере и северо-западе к концу недели – дождь с переходом в снег, сообщает «Казгидромет».

«Со смещением циклона из районов Новой Земли на большей части Казахстана пройдут дожди; на севере, северо-западе к концу недели – сильные осадки, дождь с переходом в снег. Лишь на юге 20 октября, на юго-востоке страны в течении второй половины недели с уходящим антициклоном ожидается теплая погода без осадков. В целом по республике прогнозируется усиление ветра, 22 октября на севере – гололед, в горных районах юга – гроза», - сообщают синоптики.

Температуры воздуха на западе понизится ночью до -3+7°С, днем до +2+15°С, на северо-западе ночью – до -3+5°С, днем до +2+8°С. На севере ночью повышение температуры до 0+10°С, днем понижение от до 0+8°С. В центре страны ночью температура воздуха повысится до +3+9°С, днем основной фон +7+18°С. На востоке основной фон ночью -2+8°С, днем повышение до +9+18°С. На юге повышение ночью до 0+13°С, днем до +12+26°С. На юго-востоке ночью температура повысится до -2+10°С, днем до +15+25°С.