Изъятые у коррупционеров деньги направят на строительство школ уже в ноябре – Смаилов

Изъятые у коррупционеров деньги направят на строительство школ уже в ноябре. Об этом сообщил в ходе совещания по вопросам комплексного социально-экономического развития Туркестанской области премьер-министр Алихан Смаилов.

Глава правительства отправился в регион с рабочей поездкой. По его словам, в этом году на развитие области в республиканском бюджете было предусмотрено свыше 367 млрд тенге. Еще более 100 млрд тенге выделено при уточнении бюджета. Эти средства направлены на развитие инженерной инфраструктуры, решение социальных вопросов и поддержку агропромышленного комплекса региона, отметил он.

«До конца года осталось мало времени, поэтому нужно обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств для достижения намеченных результатов», - поручил Смаилов.

Он также акцентировал внимание на необходимости обеспечить сохранность мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, подчеркнув, что вокруг уникального объекта ведется интенсивное строительство, значительно увеличилось и количество его посетителей. В этой связи акимату требуется строго соблюдать рекомендации ЮНЕСКО и других международных организаций.

Переходя к экономическому блоку вопросов, Смаилов отметил, что для повышения благосостояния граждан нужно в первую очередь принимать меры по запуску новых инвестиционных проектов, способных дать импульс развитию региона. В этом году в области запланирована реализация 29 проектов на 33 млрд тенге, дополнительно прорабатываются еще 74 проекта на 1,9 трлн тенге. За счет реализации таких проектов появятся новые рабочие места.

«Акимату нужно продолжить работу по созданию условий для привлечения крупных инвесторов, а также обеспечить качественную реализацию запланированных проектов в намеченные сроки», - отметил глава правительства.

Также он отметил необходимость эффективно использовать все имеющиеся рыночные механизмы для недопущения нехватки и необоснованного роста цен на продукты питания, проводить комплексную работу по развитию инфраструктуры и агропромышленного комплекса области, принять меры по увеличению количества ученических мест в регионе по нацпроекту «Комфортная школа».

«По поручению главы государства изъятые у коррупционеров средства теперь будут направляться на строительство школ и пристроек к ним. На сегодня по республике речь идет о порядка 100 млрд тенге. Выделение средств начнется уже в ноябре», - сообщил Смаилов.

В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область премьер-министр также посетил комплекс «Караван-сарай», где провел встречу с инвесторами и представителями туристической отрасли региона. Смаилову презентовали новые инвестиционные проекты по строительству газовой и солнечной электростанций, углехимического, нефтехимического и сернокислотного заводов, химического комплекса по производству каустической соды, ПВХ, карбида кальция и цемента, водовода с каскадом ГЭС на реке Угам, тепличного комплекса, откормочной площадки и др. Премьер-министр подчеркнул, что все проекты являются социально и экономически важными для области, поскольку позволят создать постоянные рабочие места и значительно увеличат объем выпуска промышленной продукции. А запуск новых электростанций позволит снизить энергозависимость южного региона, новые аграрные объекты внесут значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Он поручил акимату области взять на особый контроль своевременную реализацию всех проектов и обеспечить необходимой инфраструктурой.

Премьер-министру также доложили о темпах развития туристической отрасли региона, ключевыми направлениями которой являются историко-познавательный, паломнический, лечебный, эко и этнотуризм. В частности, был представлен проект туристско-рекреационного комплекса «Каскасу», где будет доступен летний и зимний отдых для порядка 4 тыс. посетителей в день. Смаилов в свою очередь поручил уделить внимание качественной подготовке квалифицированных кадров для работы с туристами.