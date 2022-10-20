Токаев поручил в кратчайшие сроки запустить простаивающий Аксуский сахарный завод

Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Жетысуской области. В ходе встречи с общественностью региона он поднял проблему с ежегодным дефицитом сахара. В этой связи он поручил в кратчайшие сроки запустить простаивающий Аксуский сахарный завод.

Как отметил президент, два из четырех сахарных заводов в Казахстане расположены в Жетысуской области. Однако один из них – Аксуский сахарный завод – не работает.

«Начиная с 2017 года на запуск завода из областного бюджета потрачено 12 млрд тенге. Однако динамичной работы со стороны соинвестора нет. Этим летом в стране резко подорожал сахар, и даже возник дефицит. Все произошло из-за халатности властей. Приходилось даже принимать соответствующие кадровые решения. Необходимо в кратчайшие сроки полноценно запустить простаивающий завод. Если потребуется, нужно рассмотреть возможность привлечения других инвесторов», - поручил Токаев.

Также он поручил обеспечить стопроцентную загрузку двух сахарных заводов области и довести объем выпускаемого там белого сахара до 180 тыс. тонн к 2026 году. Президент напомнил, что в рамках комплексного плана развития сахарной отрасли до 2026 года в нее планируется инвестировать около 500 млрд тенге, в ближайшие пять лет долю производимого в стране сахара довести с 7% до 43%, увеличить площади возделывания сахарной свеклы в Жетысуском районе в 2,5 раза до 15 тыс. га.

Вместе с тем Токаев заверил, что государство и дальше будет поддерживать отечественный агропромышленный комплекс, благодаря этому Жетысуская область станет одним из центров производства сахара в стране», считает он.