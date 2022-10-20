Токаев предлагает Жетысуской области изучить мировой опыт экспортеров агропромышленной продукции

Казахстану крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, последовательно развивая переработку, и санкционное противостояние в мире открывает в этом плане новые уникальные возможности, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Жетысуской области. Он считает, что региону нужно усилить работу по привлечению инвесторов, внедрять высокоинтенсивные технологии и изучить мировой опыт экспортеров агропромышленной продукции.

«Для ускорения темпов развития сельскохозяйственного сектора региона следует усилить работу по привлечению крупных инвесторов. Расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний. Упор следует сделать на производство и продвижение готовых продовольственных товаров. Целесообразно использовать транзитные возможности региона для создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья из соседних стран для его последующего реэкспорта», - считает Токаев.

Также он предлагает детально изучить международный опыт, к примеру, Нидерландов, которые, обладая в три раза меньшей территорией, чем Жетысуская область, входят в тройку мировых экспортеров агропромышленной продукции. Токаев отметил, что одним из факторов успеха этой страны стала тесная координация и интеграция сельского хозяйства с научными учреждениями.

«Поэтому региону нужно внедрять новые высокоинтенсивные технологии в области селекции, ирригации, тепличных систем. Существенную роль играет сертификация агропромышленной продукции в соответствии с мировыми стандартами. Все эти вопросы должно решить правительство. Для повышения экспортного потенциала отечественного сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос создания в регионе фитоветеринарной лаборатории», - сказал Токаев.

Также, по его мнению, в отечественной агропромышленной индустрии следует применять стандарты «халал», которые распространяются не только на мясные и молочные, но и на зерновые, овощи, фрукты и другие продовольственные продукты. Эти позволит Казахстану закрепиться и затем усилить свои позиции на международном рынке.