Договор о делимитации границ между Казахстаном и Туркменистаном на Каспии ратифицировал парламент

В четверг в ходе пленарного заседания сенат принял закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море». Как заявил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, вступление в силу договора позволит полностью завершить процесс делимитации государственной границы Республики Казахстан на южных рубежах.

«В соответствии с договором стороны определили прохождение линии государственной границы между Республикой Казахстан и Республикой Туркменистан на Каспийском море, разграничивающей их территориальные воды и линию разграничения смежных участков рыболовных зон. Рассматриваемый договор подлежит ратификации. Последующее вступление в силу договора позволит полностью завершить процесс делимитации государственной границы Казахстана на южных рубежах», - заявил Тлеуберди.

Как пояснил в свою очередь сенатор Нуржан Нурсипатов, принятие договора способствует благоприятным условиям для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов.

«Линии разграничения построены по принципу срединной линии – общепризнанной методике, используемой в современном международном морском праве для разграничения морских пространств между государствами с противолежащими или смежными побережьями», - объяснил он.

Таким образом, учитывая экономическое, социальное и культурное значение Каспийского моря, результатом ратификации договора станет дальнейшее обеспечение стабильности на государственной границе двух стран.

Ранее также сообщалось, что принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном касательно разграничения дна Каспия между государствами, повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов. Этот закон станет первым в истории документом, юридически закрепляющим государственные границы на Каспийском море между прибрежными государствами.