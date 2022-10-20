Филиал зарубежного технического вуза откроют в Талдыкоргане

Правительство Казахстана прорабатывает вопрос открытия в Талдыкоргане филиала зарубежного технологического университета, в котором будут готовить специалистов в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и цифровых технологий. Об этом в четверг в ходе встречи с общественностью Жетысуской области сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Ранее я выдвинул инициативу открыть в Казахстане филиалы пяти ведущих технических вузов мира. По моему поручению правительство совместно с областным акиматом прорабатывает вопрос создания в Талдыкоргане филиала крупного зарубежного технологического университета», - сообщил Токаев.

По его словам, с учетом специфики области, в вузе будут готовить специалистов в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и цифровых технологий. Все это, считает президент, позволит снизить отток молодежи из региона и обеспечить местную экономику высокопрофессиональными кадрами.

Кроме этого, в регионе сейчас строятся 12 школ. В ближайшие три года в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется построить еще семь образовательных центров. В связи с этим, подчеркнул президент, работа подрядчиков должна быть качественной.

«Необходимо строго контролировать их работу», - поручил он.

Глава государства отметил, что создание справедливого Казахстана означает создание равных возможностей для всех граждан. А качественное образование открывает молодежи путь к уверенному шагу в будущее и развитию страны.

«Поэтому очень важно создать условия для обучения подрастающего поколения, особенно детей, проживающих в сельской местности, в комфортной школе», - сказал Токаев.