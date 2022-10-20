Попытки расколоть казахстанское общество будут пресекаться по всей строгости закона – Токаев

Каждый гражданин Казахстана должен осознавать ответственность за свои высказывания, особенно это касается журналистов, блогеров, политиков, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что любые попытки расколоть казахстанское общество будут пресекаться по всей строгости закона, государство будет жестко противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма.

«Сегодня мир вступил в период высокой геополитической турбулентности и беспрецедентных глобальных вызовов. Множатся конфликты и войны, критически усиливается недоверие между странами. В таких сложных реалиях особое значение приобретает единство нашего народа, укрепление согласия и стабильности в обществе. Это главное условие дальнейшего прогресса нашей страны, а также сохранения территориальной целостности Казахстана, обеспечения безопасности нашей страны», - подчеркнул Токаев.

Он добавил, что сейчас Казахстан вступил в новый этап развития, «предстоит долгий и тернистый путь реформ во всех сферах жизни». Он уверен, что участие всех граждан в модернизации страны станет мощным фактором успеха реформ. Однако, по словам Токаева, каждый гражданин должен осознавать ответственность за свои высказывания и действия.

«В первую очередь это касается публичных личностей, политиков, журналистов, блогеров. Неосторожные слова и опрометчивые заявления могут привести к непредсказуемым последствиям. Сохраняя плюрализм мнений, мы должны жестко противостоять любым проявлениям радикализма, экстремизма и сепаратизма. Попытки расколоть наше общество, будут пресекаться по всей строгости закона», - заявил президент.

Токаев подчеркнул, что на первом месте должны быть закон и порядок, ведь «ни одна отрасль не может развиваться без справедливости». И госорганы, должностные лица всегда должны помнить об этом при принятии решений, отметил он.