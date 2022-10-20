Из 40 тыс. га сгорело порядка 35 тыс. га леса
Предварительный ущерб от пожаров в Костанайской области оценивается почти в 4 млрд тенге – Брекешев

Тамара Вааль, Астана, Власть

Предварительный ущерб от пожаров в Костанайской области в сентябре составил порядка 4 млрд тенге, сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев.

«На сегодня, по предварительным данным, прямой ущерб от пожара составил порядка 4 млрд тенге», - сообщил Брекешев.

При этом, отметил он, межведомственная комиссия пока склоняется к версии, что пожар был неприродного происхождения.

«Комиссия расследует это уже в рамках уголовного дела. Поэтому в ближайшее время определится с точной причиной возникновения этого пожара», - уточнил министр.

Он напомнил, что после всех подсчетов площадь пожара в Костанайской области составила около 40 тыс. га, из них – порядка 35 тыс. га леса.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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