Российская сторона предлагает вести все расчеты в рублях
За свободу выбора валюты при оплате поставок газа в ЕАЭС выступает Казахстан
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Россия выступает за ведение расчетов в своих рублях при оплате за поставку газа в рамках Евразийского экономического союза. Однако Казахстан против и считает правильным расплачиваться в той валюте, которую считает удобной страна, заявил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков.

«По ЕАЭС действительно обсуждается вопрос о создании общих рынков газа, там есть и по нефти, и по электроэнергетике. В частности, соглашения по общим рынкам газа – подписанного документа – пока нет, ведутся переговоры, буквально вчера переговоры были и несколько дней назад», - сказал Акчулаков.

Он отметил, что одним из предложений российской стороны было определить, что все расчеты ведутся в рублях.

«Наша позиция была, что данная опция должна быть на выбор сторон-участников договора. Это должно быть коммерческим условием двусторонних договоров. Когда кто-то будет покупать газ, он может выбрать любую валюту – это свобода выбора валют», - подчеркнул глава Минэнерго.

По его мнению, здесь нет ограничений, и это могут быть любые национальные валюты, как российский рубль, так и казахстанский тенге.

«Наше мнение такое – это должно быть правом выбора при заключении двусторонних договоров на куплю-продажу газа», - резюмировал Акчулаков.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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