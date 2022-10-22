Журналистку и активистку Айгерим Тлеужан подозревают в организации беспорядков в аэропорту Алматы

Журналистку El Media и гражданскую активистку Айгерим Тлеужан переквалифицировали из свидетеля в подозреваемую по одному из уголовных дел, связанных с январскими событиями. Ее подозревают в организации массовых беспорядков в алматинском аэропорту. Об этом Айгерим Тлеужан сообщила вечером в пятницу на своей странице в Facebook.

«Изменили мой статус по (делу – В.) по январским событиям. Со свидетеля заменили на подозреваемую. Оказывается, я – организатор», – написала Тлеужан.

Она также опубликовала постановление руководителя межведомственной следственно-оперативной группы. В нем указано, что вечером 5 января 2022 года в здание аэропорта вошла группа людей, из которых установлены порядка 34 – 45 лиц, «вооруженные одним полицейским щитом, одним огнетушителем и тремя палками-дубинками», вследствие чего деятельность аэропорта была парализована с 5 по 9 января.

Согласно документу, Тлеужан «организовала беспорядки в международном аэропорту Алматы»: она «осуществляла руководство над участниками беспорядков, тем самым определяя маршруты их движения», а также требовала у сотрудников аэропорта парализации работы «с целью недопущения прилета и вылета самолетов», в том числе с войсками ОДКБ.

«В следствие чего Тлеужанова А.Е. и другие лица, нарушив основы общественной безопасности, права, законные интересы граждан, находившихся в аэропорту, путем организации массовых беспорядков подвергли здание аэропорта погромам, поджогам автомашин, разрушению и уничтожению, а также хищению имущества», – указано в постановлении.

Руководитель межведомственной следственно-оперативной группы Отеуов постановил признать Тлеужан подозреваемой по части 1 статьи 272 уголовного кодекса (организация массовых беспорядков). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от четырех до десяти лет.

В марте в доме у Тлеужан был проведен обыск с целью найти доказательства ее причастности к «совершению противоправных действий на территории международного аэропорта Алматы». Тлеужан, согласно постановлению на обыск, была установлена по видеозаписям с камер наблюдения как «лицо, которое в момент беспорядков в здании аэропорта поддерживало противоправные активные действия лиц, вошедших в административное здание МАА». Затем ее неоднократно вызывали в прокуратуру на допросы в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 255 (посягательство на жизнь человека, совершенное в целях нарушения общественной безопасности).