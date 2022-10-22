Urban Forum Kazakhstan требует отозвать решение о переносе линии БРТ и создать экспертный совет по вопросам транспорта

20 октября на встрече с жителями Бостандыкского района аким города Алматы Ерболат Досаев заявил о переносе выделенных полос БРТ с центральной оси улицы в крайние правые полосы. Urban Forum Kazakhstan считает, что это решение принято спонтанно, без консультаций с экспертным сообществом. UFK требует от Ерболата Досаева отозвать это решение и создать экспертный совет по вопросам транспорта.

«Проект коридора БРТ – результат большой работы специалистов, основанный на анализе данных и лучших мировых практик. Запущенная в 2018 году первая линия БРТ позволила на 32% сократить время в пути для пассажиров общественного транспорта и увеличить пассажиропоток на этом направлении на 40%. В результате серьезно увеличилась провозная способность улиц с БРТ, так как теперь большое количество людей может проехать по ним за меньший отрезок времени. К сожалению, акимат не приступил к реализации второй линии БРТ, но существующий отрезок первой линии доказал свою оправданность.

Мы требуем от акима Алматы отзыва этого заявления и создания экспертного совета по вопросам транспорта. Новое решение акима о переносе выделенной полосы движения будет иметь крайние негативные последствия для движения общественного транспорта», — говорится в сообщении Urban Forum Kazakhstan и объясняется, что в случае переноса БРТ потеряет свой смысл, т.к. на правой полосе общественный транспорт будет стоять в пробках вместе с автомобилями.

Власть поговорила с тремя экспертами в области общественного транспорта, которые объяснили, почему решение акима убивает БРТ и в целом подняли вопрос о проблемах общественного транспорта в Алматы, отсутствии преемственности в работе акимата.